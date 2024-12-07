Нам усім зараз дуже потрібно вірити в дива та казки. Тож сніг на одне з улюблених дитячих зимових свят – дуже символічний. 24 Канал зібрав відео з мережі.

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Відео снігу в Києві 6–7 грудня

У деяких районах сніг невеличкий. Але він неухильно падає.

Тому на деяких відео вже можна бачити справжній снігопад.

КМДА поширило ролик, де машини комунальників їдуть на тлі снігопаду.

Що робить влада та що прогнозують синоптики

У столиці продовжується активна протиожеледна обробка доріг, мостів і тротуарів – працює 118 одиниць техніки. За прогнозами синоптиків, у місті очікуються складні метеоумови: мокрий сніг зі зниженням температури вночі до -2 градусів. Можливе обледеніння й ожеледиця,

– написали в КМДА.

Там запевнили, що дороги продовжують обробляти протиожеледними засобами, аби не було слизько. Відповідно до повідомлення чиновників, залучено 118 одиниць спецтехніки "Київавтодору" та 150 працівників у складі 23 бригад з ручного прибирання.

В КМДА звернулися до водіїв і пішоходів: просять бути максимально обачними під час руху містом.

Укргідрометцентр поінформував, що 7 грудня на Київщині буде хмарно, очікуємо мокрий сніг та дощ. Уночі місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

В області температура протягом доби від -2 градусів до +3, у Києві вночі близько нуля, вдень +1...+3. Тобто на ранок сніг у столиці розтане, утворивши на дорозі неприємну кашу.

24 Канал також закликає водіїв і пішоходів: не спішіть! У суботу можна дати собі відпочити та сповільнитися, подбати про свій стан. Будьте обачними, носіть світловідбивні елементи на одязі!

Поради від поліції, як краще їздити в снігопад, читайте тут. І обов'язково перевзуйте машину, якщо досі цього не зробили. До того ж скоро за літні шини зимою штрафуватимуть.