Где и когда выпадет дождь с мокрым снегом, и в каких областях будет сильный ветер
- 16 и 17 марта в восточной и юго-восточной частях Украины прогнозируют дожди с мокрым снегом.
- В то же время в юго-восточных областях и в западных регионах ожидаются сильные порывы ветра.
Начало новой рабочей недели принесет в Украину некоторые погодные изменения. Период с отсутствие осадков временно приостановится, в некоторые регионы вернется дождь с мокрым снегом.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Когда ухудшится погода в Украине?
В целом погода в Украине в период с 15 до 17 марта в основном будет без осадков, однако 16 и 17 марта в восточной и юго-восточной частях пройдет незначительный дождь, ночью местами он будет с мокрым снегом.
Такие же условия синоптики прогнозируют 17 марта на крайнем западе страны. Подобные погодные изменения, согласно обнародованной информации, будут сопровождаться также сильными порывами ветра в отдельных регионах.
По данным синоптиков, в воскресенье в юго-восточных областях, а ночью и в западных регионах ожидается сильные порывы ветра, который будет двигаться юго-восточным направлением со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.
Что прогнозировали синоптики на ближайшие дни?
В ближайшие дни в целом будет преобладать сухая погода без осадков, лишь местами возможен незначительный дождь. Ночью возможны снижение температуры, однако днем показатели будут превышать отметку 0.
Пока на выходных 14 – 15 марта погоду будет определять антициклон, поэтому в основном будут сухие условия, будет малооблачно. В дневное время будет умеренно тепло, однако в ночные часы возможны незначительные заморозки.
В начале новой рабочей недели, то есть с понедельника, 16 марта, согласно предварительным прогнозам синоптика, на погоду, в частности в Черкасской области, начнут влиять атмосферные фронты южного циклона.