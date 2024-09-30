В Карпатах выпал первый снег: потрясающие кадры горных вершин

Понедельник, 30 сентября, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях начался с осадков. В Карпатах выпал первый снег.

Местные жители уже активно публикуют в сети кадры заснеженных склонов. Что известно о первом снеге в Карпатах, передает 24 Канал.

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Снег в Карпатах

Утром 30 сентября местные жители горных регионов поделились кадрами настоящей зимней сказки – Украинские Карпаты заснежило. Это произошло впервые за этот осенний сезон. Температура на вершинах снизилась до нескольких градусов ниже нуля, что способствовало снегопаду.

Работники Черногорского горного поисково-спасательного поста рассказали, что по состоянию на 9:30 на горе Поп Иван зафиксирован туман, ветер северный 20 – 22 метров в секунду. Температура воздуха достигла –5 градусов.

Ситуация на горе Поп Иван / Черногорский горный поисково-спасательный пост

Также снежило и на Драгобрате – самом высоком горнолыжном курорте в Украинских Карпатах, который находится в горном массиве Свидовец на территории Закарпатской области,

Первый снег на Драгобрате: смотрите видео

Несмотря на то, что снежный покров будет лишь временным, это в очередной раз напомнило о скором приближении холодов и настоящей зимы.

Ранее синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Каналу предупреждала о мокром снеге на высокогорье. С первых дней октября локальное снижение до 0 градусов, конечно, может происходить, но не массово и не так длительно. Пока только на высокогорье Карпат.