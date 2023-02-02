Снег и мороз: в Украину пришла зимняя погода

В Украине фиксируют незначительное похолодание, начало февраля оказалось снежным. Синоптики прогнозируют, что зимняя погода продержится минимум неделю: будет снежно, морозно и ветрено.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу прогнозировала, что в феврале могут быть определенные понижения температуры.

Внимание В Украину идет похолодание: когда ждать усиления морозов

Начало февраля будет близко к норме, а в дальнейшем уже будем смотреть и уточнять. Норма средней месячной температуры для Украины 2,2 градуса мороза,

– объяснила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды Укргидрометцентра

3 февраля температура в большинстве областей будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Юге до 4 градусов тепла. На Западе и Севере снова прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, местами на Востоке – снег, а в Крыму дожди.

температура в большинстве областей будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Юге до 4 градусов тепла. На Западе и Севере снова местами на Востоке – снег, а в Крыму дожди. 4 февраля будет самый влажный день недели. Осадки накроют почти всю страну: на Западе и Севере температура днем не поднимется выше 2–5 градусов мороза, на остальной территории будет от 1 мороза до 1 градуса тепла.

будет самый влажный день недели. Осадки накроют почти всю страну: на Западе и Севере температура днем не поднимется выше 2–5 градусов мороза, на остальной территории будет от 1 мороза до 1 градуса тепла. 5 февраля температура в Украине выровняется: днем будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться до 1–5 градусов мороза. На Западе и в большинстве Северных и Восточных областей будет снижаться.

температура в Украине выровняется: днем будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться до 1–5 градусов мороза. На Западе и в большинстве Северных и Восточных областей будет снижаться. 6 февраля в Украине облачно, в большинстве областей прогнозируют небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до 6–8 градусов мороза. Днем будет колебаться от 3 до 6 градусов мороза.

в Украине облачно, в большинстве областей прогнозируют небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до 6–8 градусов мороза. Днем будет колебаться от 3 до 6 градусов мороза. Уже с 7 февраля снег прекратится. Днем осадки не ожидают. Тем не менее температура воздуха останется неизменной: от 3 до 6 градусов мороза. Будет снижать разве что на Западе страны

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5–2 градуса выше нормы. В то же время месячное количество осадков будет в пределах нормы – 29–83 миллиметра.

Прогноз погоды на 5 февраля. Скриншот Укргидрометцентра по состоянию на 2 февраля

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко заметила, что с 3 февраля и по выходным в Украине будет держаться морозная погода. В большинстве областей – будет идти снег.

Мокрый снег и снег будут идти практически повсюду, но в разные периоды суток, на Юге – мокрый снег и дождь, температура воздуха в ближайшую ночь составит 1 – 4 градуса мороза,

– прогнозирует синоптик.

В Западных областях уже завтра, 3 февраля, днем похолодает до 0–2 градусов мороза.

Погода на выходных

На выходных, 4–5 февраля, температура воздуха в большинстве областей Украины будет снижаться, следующая неделя будет умеренно морозной.

В Киеве 3 февраля выпадет снег и мокрый снег. Ночью 1–3 градуса мороза, завтра днем 0–2 градуса мороза.

4–5 февраля в столице начнется понижение температуры воздуха, и в ближайшую неделю ожидается морозная погода.