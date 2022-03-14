В Снегиревке и Сумской области воздушная тревога

В Снегиревке на Николаевщине и в Сумской области воздушная тревога. Всем жителям нужно спуститься в укрытие.

В укрытиях следует оставаться до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если нет вблизи специально оборудованных укрытий, нужно спуститься в подвал. Если и такой возможности нет, то нужно закрыться в ванной.

Карту укрытий можно на сайтах городских, районных и областных советов. Берегите себя.