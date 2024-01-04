Вскоре: когда и в каких областях будут метели и снегопады

После продолжительного периода тепла в декабре зима все же берет свое. Так, в Украине ожидаются значительные снегопады и метели.

На фоне столкновения воздушных масс с севера и юга возможно усложнение погодных условий. Об этом сообщила Наталья Голеня – заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

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Где ждать метели и снегопады

Метеоролог отметила, что 6 – 8 января с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. В северных, центральных и восточных регионах Украины ночью 10 – 15 градусов, на Северо-Востоке иногда даже до 18 –20 мороза.

Также в воскресенье и понедельник возможно усложнение погодных условий на фоне столкновения воздушных масс с севера и юга.

"В западных и северных областях будут снегопады, метели, а Юг и Восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр – это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед", – рассказала метеоролог.