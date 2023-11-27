В Одесской области борются с непогодой. Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуированы 1927 человек, из них 138 детей.

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Ситуация улучшается

По информации Одесской военной администрации, отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых. Для расчистки дорог привлечено 218 техники ГСЧС и 800 рабочих.

Ситуация улучшается, в частности из-за стабилизации погодных условий и меньшего количества отчаянных людей, решивших противоречить стихии и во что бы то ни стало отправляться в путь.

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что делают все возможное, чтобы поскорее завершить все спасательные операции. В Одесской ОВА также призвали людей оставаться в безопасности и не выходить из дома без необходимости.

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Непогода в Одесской области