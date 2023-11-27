На Одещині борються з негодою. Силами рятувальних груп зі снігових пасток вже евакуйовано 1927 людей, з них 138 дітей.
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Ситуація покращується
За інформацією Одеської військової адміністрації, відбуксовано 538 транспортних засобів, з них 18 автобусів та 12 карет швидких. Для розчищення доріг залучено 218 техніки ДСНС та 800+ робітників.
Ситуація покращується, зокрема через стабілізацію погодних умов і меншу кількість відчайдушних людей, що вирішили суперечити стихії і будь-що вирушати в дорогу,
– мовиться в повідомленні.
Там також зазначили, що роблять все можливе, щоб якомога швидше завершити всі рятувальні операції. У Одеській ОВА також закликали людей залишатись у безпеці та не виходити з дому без нагальної потреби.
Одещина бореться із негодою: дивіться відео
Негода на Одещині
- В Одеській області сильний снігопад та вітер наробив лиха. Рятувальники розповіли, що важким був не тільки день, складною була й ніч проти 27 листопада. Речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація далі залишається важкою.
- Речниця одеських рятувальників пояснила, що вночі у людей, які застрягли у снігових заметах чи заторах, почалась паніка. Вона пояснила, що ДСНС працює разом з іншими оперативними службами, військовими, органами влади.
- За її словами, протягом дня 26 листопада та вночі проти 27 тільки працівники ДСНС дістали зі снігових завалів орієнтовно 500 автомобілів. Проте у багатьох випадках рятувальникам допомагали інші служби.