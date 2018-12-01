Снегопад в Украине: из-за непогоды в аэропортах Киева задерживают рейсы

И-за снега, который выпал в ночь на субботу, 1 декабря, в аэропортах Киева массово задерживают авиарейсы. В частности, аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о возможных задержках запланированных на сегодня рейсов в связи с ухудшением погодных условий.

На Facebook-странице аэропорта говорится, что работники аэропорта чистят от снега перрон и взлетные полосы, а также обрабатывают самолеты от обледенения. Из-за этого подготовка к вылетвм и прилетам занимает больше времени, чем обычно.

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Согласно информации аэропорта, задерживаются авиарейсы в Вену, Минск, Софию, Стамбул, Будапешт и другие города.

"Возможны изменения в расписании рейсов. Рассчитываем на ваше понимание – эти меры принципиально важны для организации безопасности полетов. Этот режим работы будет соблюдаться на периоды борьбы с последствиями снеговеев", – отметили в "Борисполе".

Как сообщает "Информатор", рейсы задерживают и в международном аэропорту "Киев" имени Сикорского. В среднем рейсы задерживают на 20-40 минут.



