Снегопад в Украине: из-за непогоды в аэропортах Киева задерживают рейсы
И-за снега, который выпал в ночь на субботу, 1 декабря, в аэропортах Киева массово задерживают авиарейсы. В частности, аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о возможных задержках запланированных на сегодня рейсов в связи с ухудшением погодных условий.
На Facebook-странице аэропорта говорится, что работники аэропорта чистят от снега перрон и взлетные полосы, а также обрабатывают самолеты от обледенения. Из-за этого подготовка к вылетвм и прилетам занимает больше времени, чем обычно.
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Согласно информации аэропорта, задерживаются авиарейсы в Вену, Минск, Софию, Стамбул, Будапешт и другие города.
"Возможны изменения в расписании рейсов. Рассчитываем на ваше понимание – эти меры принципиально важны для организации безопасности полетов. Этот режим работы будет соблюдаться на периоды борьбы с последствиями снеговеев", – отметили в "Борисполе".
Как сообщает "Информатор", рейсы задерживают и в международном аэропорту "Киев" имени Сикорского. В среднем рейсы задерживают на 20-40 минут.
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