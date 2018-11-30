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      Метели, снегопады и шторм на море: в Украину идет сильная непогода

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      В Украину идет непогода и снегопады
      В Украину идет непогода и снегопады / Фото из открытых источников

      В Украине сегодня, 30 ноября, и завтра,1 декабря значительно осложнятся погодные условия. Синоптики предупреждают о метели, снегопадах, шквалах ветра, штормах на морях и гололедице на дорогах.

      Об этом сообщает Укргидрометцентр.

       

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      В частности, 30 ноября в южных областях прогнозируют умеренный снег, метели, а на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 метров за секунду, в Приазовье местами даже до 25-28 метров за секунду.

      Кроме того, на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска усилится ветер до 25-28 метров в секунду. Из-за этого на море возможны шторма – высота волн будет достигать 1,3-1,5 метра на прибрежной территории, а в открытой части моря 1,5-2 метра. Также, из-за похолодания и ветра возможно быстрое обледенение судов.

      1 декабря в восточных, центральных, южных областях местами сильный снег. Ночью в Приазовье и восточных областях метели и порывы ветра 15-20 метров в секунду, гололед, налипание мокрого снега,
      – говорится в сообщении.

      В частности, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях местами высота снежного покрова может увеличиться на 6-12 сантиметров.

      via GIPHY

      Синоптики призывают украинцев быть осторожными, потому что из-за непогоды на дорогах большинства областей Украины будет гололедица. Также возможно частичное нарушение движения транспорта на дорогах.

      Добавим, в Карпатах по состоянию на утро 30 ноября 2018 года местами высота снежного покрова составляет 33 сантиметра, а температура воздуха местами опустилась до -20 градусов мороза.

      Какой будет погода в декабре?
      Погода в первый месяц зимы будет переменчивой – в Украину придет потепление, которое время от времени будут прерывать многодневные похолодание. Украинцам не стоит ждать длительных сильных морозов и снегопадов. Резкое изменение погоды и похолодание возможны только в конце декабря. Настоящая зима придет в Украину после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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