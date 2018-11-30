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      Хуртовини, снігопади і шторм на морі: в Україну йде сильна негода

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      В Україну йде негода та снігопади
      В Україну йде негода та снігопади / Фото з відкритих джерел

      В Україні сьогодні, 30 листопада та завтра,1 грудня значно ускладняться погодні умови. Синоптики попереджають про хуртовини, снігопади, шквали вітру, шторми на морях та ожеледицю на дорогах.

      Про це повідомляє Укргідрометцентр.

      Читайте також: Якою буде зима 2018-2019: прогноз погоди

      Зокрема, 30 листопада у південних областях прогнозують помірний сніг, хуртовини, а на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями навіть до 25-28 метрів за секунду.

      Окрім того, на Азовському морі та у портах Маріуполя і Бердянська посилиться вітер до 25-28 метрів за секунду. Через це на морі можливі шторми  висота хвиль сягатиме 1,3-1,5 метра на прибережній території, а у відкритій частині моря 1,5-2 метри. Також, через похолодання і вітер можливе швидке обледеніння суден.

      1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг. Вночі у Приазов'ї та східних областях хуртовини та пориви вітру 15-20 метрів за секунду, ожеледь, налипання мокрого снігу,
      йдеться у повідомленні.

      Зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, і в Харківській областях місцями висота снігового покриву може збільшитися на 6-12 сантиметрів.

      via GIPHY

      Синоптики закликають українців бути обережними, бо через негоду на дорогах більшості областей України буде ожеледиця. Також можливе часткове порушення руху транспорту на дорогах.

      Додамо, у Карпатах станом на ранок 30 листопада 2018 року місцями висота снігового покриву становить 33 сантиметри, а температура повітря місцями опустилася до -20 градусів морозу.

      Якою буде погода у грудні?Погода у перший місяць зими буде мінливою – в Україну прийде потепління, яке час від часу будуть переривати кількаденні похолодання. Українцям не варто чекати на довготривалі сильні морози та снігопади. Різка зміна погоди та похолодання можливі лише наприкінці грудня. Справжня зима прийде в Україну приблизно після Різдвяних свят – через два тижні після початку 2019 року.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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