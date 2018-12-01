Снігопад в Україні: через негоду в аеропортах Києва затримують рейси
Через сніг, який випав у ніч проти суботи, 1 грудня, в аеропортах Києва масово затримують авіарейси. Зокрема, аеропорт "Бориспіль" попередив пасажирів про можливі затримки запланованих на сьогодні рейсів у зв'язку з погіршенням погодних умов.
На Facebook-сторінці аеропорту мовиться, що працівники летовища чистять від снігу перон та злітні смуги, а також обробляють літаки від обледеніння. Через це підготовка до вильотів та прильотів займає більше часу, ніж зазвичай.
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Згідно з інформацією аеропорту, затримуються авіарейси до Відня, Мінська, Софії, Стамбулу, Будапешту та інших міст.
"Можливі зміни в розкладі рейсів. Розраховуємо на ваше розуміння – ці заходи принципово важливі для організації безпеки польотів. Цей режим роботи буде дотримуватися на періоди боротьби з наслідками сніговіїв", – зазначили у "Борисполі".
Як повідомляє "Інформатор", рейси затримують і в міжнародному аеропорту "Київ" імені Сікорського. У середньому рейси затримують на 20-40 хвилин.
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