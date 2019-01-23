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      Снегопады в Украине: крупнейшие почтовые операторы предупредили о задержке доставки посылок

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      "Новая почта" задерживает доставку товаров из-за непогоды
      "Новая почта" задерживает доставку товаров из-за непогоды / Фото из открытых источников

      Украинские компании по доставки документов и груза "Новая почта" и "Укрпочта" предупредили клиентов о возможном увеличении срока доставки посылок из-за неблагоприятных погодных условий.

      Чтобы предотвратить задержки, "Новая почта" выделила дополнительный транспорт и скорректировала график курьеров.

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      "В связи с ухудшением погодных условий и загруженности дорог 23 января возможны трудности в своевременных доставках посылок по адресу и в отделение. Мы уже выделили дополнительные машины и увеличили рабочее время курьеров, чтобы все доставить", – отметили в пресс-службе почтового оператора.

      "Укрпочта" имеет аналогичные трудности с доставкой. Однако там уточнили, что по состоянию на 15:40 это касается только Кировоградской, Одесской и Черновицкой, Черниговской, Харьковской, Винницкой областей.

      Подчеркнем, что информация на сайтах операторов почтовой связи постоянно обновляется.

      В Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. К слову, из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. А в Карпатах выпало более 2 метров снега.

      Теги: Новости Украины Новая почта
      Источник: 24 Канал
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