Снігопади в Україні: найбільші поштові оператори попередили про затримку доставки посилок

Українські компанії з доставки документів і вантажу "Нова пошта" та "Укрпошта" попередили клієнтів про можливе збільшення терміну доставки посилок через несприятливі погодні умови.

Аби запобігти затримкам, "Нова пошта" виділила додатковий транспорт і скорегувала графік кур'єрів.

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"У зв’язку із погіршенням погодних умов і завантаженістю доріг, 23 січня можливі труднощі у своєчасних доставках посилок за адресою і у відділення. Ми вже виділили додаткові машини і збільшили робочий час кур'єрів, щоб все доставити", – зазначили у прес-службі поштового оператора.

"Укрпошта" має аналогічні труднощі із доставкою. Проте там уточнили, що станом на 15:40 це стосується тільки Кіровоградської, Одеської та Чернівецької, Чернігівської, Харківської, Вінницької областей.

Наголосимо, що інформація на сайтах операторів поштового зв'язку постійно оновлюється.

В Україну повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. Повний перелік областей, де на повну вируватиме негода, дивіться тут. До слова, через сильний снігопад, який накрив Київ, на дорогах столиці утворилися численні затори. А у Карпатах випало понад 2 метри снігу.