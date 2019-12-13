Снес, как кеглю: В Черновицкой области водитель на переходе сбил девушку – видео

Вечером 12 декабря в селе Коровия, что в Черновицкой области, водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по зебре. У девушки тяжелые травмы, она в больнице.

Водитель превысил скорость и не учел дорожных обстоятельств, рассказывают в полиции Черновицкой области. Девушка переходила дорогу по зебре и, увидев, что прямо на нее едет авто, пыталась отбежать, однако не успела.

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У 18-летней пострадавшей политравма, перелом левой голени и сотрясение мозга. Она в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил вождения.

В Черновицкой области водитель на скорости сбил 18-летнюю девушку – смотрите видео