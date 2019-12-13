Зніс, як кеглю: У Чернівецькій області водій на переході збив дівчину – відео
Увечері 12 грудня у селі Коровія, що у Чернівецькій області, водій збив дівчину, яка переходила дорогу на зебрі. У дівчини важкі травми, вона у лікарні.
Водій перевищив швидкість та не врахував дорожніх обставин, розповідають у поліції Чернівецької області. Дівчина переходила дорогу на зебрі та побачивши, що прямо на неї їде авто, намагалася відбігти, однак не встигла.
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У 18-річної постраждалої політравма, перелом лівої гомілки та струс мозку. Вона у лікарні.
Поліція відкрила кримінальну справу щодо порушення правил керування.
У Чернівецькій області водій на швидкості збив 18-річну дівчину – дивіться відео
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