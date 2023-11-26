На трассах Одесчины и Николаевщины остановят движение: Молдова из-за непогоды не пропускает авто

В Украине значительно ухудшились погодные условия. Поэтому в двух областях запретили движение любого транспорта на нескольких трассах.

Из-за снега, сильного ветра и плохой видимости в Украине перекрыли несколько участков дорог. Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия непогоды.

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Какая ситуация в Одесской области

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что с 19:30 26 ноября действует запрет на движение всех транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса (км 274+435 – км 466+700).

Ориентировочное время запрета движения 4 часа. Информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно. Еще раз призываю водителей переждать непогоду дома. Берегите себя,

– написал он в соцсетях.

Что сказали пограничники

Госпогранслужба предупредила, что из-за непогоды изменилась ситуация на пунктах пропуска в Одесской области. Так, в молдавском населенном пункте Каушаны загружена трасса. Поэтому Молдова приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки – Паланка – Удобное" и "Староказачье – Тудора". В ГПСУ призвали людей учесть эту информацию при планировании поездок.

Какая ситуация в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о закрытии нескольких трасс из-за непогоды с 20:00 26 ноября.

Где перекрыто движение в Николаевской области:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до Вознесенска);

Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка (в пределах Николаевской области);

Т-15-06 Николаев – Домановка – Березки, км 120+000 – км 173+204 (от поселка Домановка – поселок Врадиевка – до села Березки);

T-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса, км 0+000 – км 70+000 (от а/д H-24 – поселок Братское – до поселка Еланец);

Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, км 1+441 – км 29+445 (в пределах Николаевской области).

Что говорят в ГСЧС

Спасатели поделились кадрами с последствиями непогоды. Также они рассказали о ситуации в нескольких областях.

Последствия снежного ненастья в Украине / Фото ГСЧС

Так, в Одесской области работники ГСЧС 62 раза оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей и вытащили 145 авто. Известно, что за пределами сел Знаменка и Староказачье установлено 2 передвижных пункта обогрева. Кроме того, спасатели сообщили о запрете движения на трассе М15 (Одесса – Рени).

В Кировоградской области спасатели 19 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей и вытащили 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек. Кроме этого, работники ГСЧС трижды привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Николаевской области сотрудники ГСЧС 14 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей и вытащили 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек.

По всей территории Украины ГСЧС привлекла около 500 человек и 131 единицу пожарной и другой спецтехники для ликвидации последствий непогоды и помощи населению.