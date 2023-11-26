26 ноября в большинстве областей Украины бушует непогода. В вечернем обращении к украинцам президент рассказал, что службы ГСЧС и электрики усиленно работают над ликвидацией ее последствий, передает 24 Канал.

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Где погодные условия самые плохие

Глава государства подчеркнул, что сегодня на территории Украины царят сложнейшие погодные условия, особенно в южном регионе.

Я прошу всех граждан Украины в районах, где царит ненастье: будьте максимально осторожны. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь в ГСЧС Украины, Национальную полицию, другие наши государственные и коммунальные структуры,

– призвал президент.

Также Зеленский заверил, что соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения в городах и селах. В настоящее время это около 400 населенных пунктов в десяти областях.

В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы, подчеркнул глава государства.

На Востоке и Юге боевые действия не прекращаются

Отдельно президент вспомнил о тех, кому Украина обязана своим существованием. Он поблагодарил защитников, которые, несмотря на сложные условия, продолжают держать оборону и осуществлять наступательные операции, отвечать на террористические удары россиян.

Ни часа не прекращаются интенсивные бои на донецких направлениях, в Харьковской области – Купянское направление. Наши воины также держат позиции и на юге государства: это Запорожская область, это наша Херсонщина,

– рассказал Зеленский.

Отметил лучших

Президент в своем выступлении вспомнил тех военных, которые отличились за последнюю неделю.

Это солдат Олег Данильченко, боевой медик 110-й отдельной механизированной бригады, также старший солдат Алексей Токарев и младший сержант Николай Тищенко – оба из 53-й отдельной механизированной бригады, старший солдат Ярослав Базиль и младшие сержанты Игорь Пономаренко и Сергей Каширин – все трое из 118-й отдельной механизированной бригады, солдат Андрей Шабельник – воин 93-й отдельной механизированной бригады, сержант Андрей Таргоний, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, младший сержант Игорь Шапран – воин 92-й отдельной штурмовой бригады, а также солдат Александр Вороненко, 57-я отдельная мотопехотная бригада,

– перечислил глава государства.

Обратите внимание! В южных областях и центральных выпало много снега и бушует ураган. В частности, в Одесской области перекрыли движение транспорта на нескольких трассах. В центре Одессы пропал свет, в городе прекратил работать электротранспорт. 27 ноября в области школы будут работать онлайн. Также на дистанционку перевели школьников Киевщины.