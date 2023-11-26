26 листопада у більшості областей України вирує негода. У вечірньому зверненні до українців президент розповів, що служби ДСНС та електрики посиленно працюють над ліквідацією її наслідків, передає 24 Канал.

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Де погодні умови найгірші

Глава держави наголосив, що сьогодні на території України панують надзвичайно складні погодні умови, особливо в піденному регіоні.

Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур,

– закликав президент.

Також Зеленський запевнив, що відповідні служби працюють над відновленням електропостачання у містах і селах. Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях.

Зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби, наголосив глава держави.

На Сході і Півдні бойові дії не припиняються

Окремо президент згадав за тих, кому Україна завдячує своїм існуванням. Він подякував захисникам, які попри складні умови, продовжують тримати оборону та здійснювати наступальні операції, також тим хто відповідає на терористичні удари росіян.

Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині – Купʼянський напрямок. Наші воїни так само тримають позиції і на півдні держави: це Запорізька область, це наша Херсонщина,

– розповів Зеленський.

Перерахував імена найкращих

Президент у промові згадав тих військових, які найкраще проявили себе за останній тиждень.

Солдат Олег Данильченко, бойовий медик 110-ї окремої механізованої бригади, також старший солдат Олексій Токарєв та молодший сержант Микола Тищенко – обидва з 53-ї окремої механізованої бригади, – старший солдат Ярослав Базіль та молодші сержанти Ігор Пономаренко і Сергій Каширін – усі троє зі 118-ї окремої механізованої бригади, – солдат Андрій Шабельник – воїн 93-ї окремої механізованої бригади, сержант Андрій Таргоній, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, молодший сержант Ігор Шапран – воїн 92-ї окремої штурмової бригади, а також солдат Олександр Вороненко, 57-ма окрема мотопіхотна бригада,

– розповів глава держави.