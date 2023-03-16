Возле поселка городского типа Лиманчук Донецкой области, подчиненного Снежному, оккупанты готовят женщин из колонии к участию в боевых действиях. Об этом журналистам 24 Канала сообщили источники в спецслужбах.

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В лучших традициях "русского мира": отбор женщин происходил добровольно-принудительно

В Снежном уже более месяца продолжается подготовка женщин, выпущенных из Снежнянской исправительной колонии 127.

По данным спецслужб, им обещали выход на свободу в обмен на работу на фронте. Женщинам сказали, что они будут вытаскивать тела погибших с поля боя, а платить им якобы будут как мужчинам-контрактникам. Однако довольно странно, что к такой работе их готовят на полигоне уже более месяца. Поэтому есть риск, чт их могут бросить, так же как "мобиков", которым обещали только работу на блокпостах.

Набор женщин проходил в начале 2023 года в добровольно-принудительном порядке. Полигоны размещены возле шахт №1 и №2 и их хорошо охраняют, чтобы женщины не сбежали.

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