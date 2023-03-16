Возле поселка городского типа Лиманчук Донецкой области, подчиненного Снежному, оккупанты готовят женщин из колонии к участию в боевых действиях. Об этом журналистам 24 Канала сообщили источники в спецслужбах.
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В лучших традициях "русского мира": отбор женщин происходил добровольно-принудительно
В Снежном уже более месяца продолжается подготовка женщин, выпущенных из Снежнянской исправительной колонии 127.
По данным спецслужб, им обещали выход на свободу в обмен на работу на фронте. Женщинам сказали, что они будут вытаскивать тела погибших с поля боя, а платить им якобы будут как мужчинам-контрактникам. Однако довольно странно, что к такой работе их готовят на полигоне уже более месяца. Поэтому есть риск, чт их могут бросить, так же как "мобиков", которым обещали только работу на блокпостах.
Набор женщин проходил в начале 2023 года в добровольно-принудительном порядке. Полигоны размещены возле шахт №1 и №2 и их хорошо охраняют, чтобы женщины не сбежали.
Россияне гонят на фронт украинцев с оккупированных территорий без права выбора
- Ранее мы сообщали, что по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российское военно-политическое командование принудительно отправляет на фронт заключенных из колоний из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
- Принудительная мобилизация заключенных началась в январе-феврале 2023 года и продолжается до сих пор. Также сообщалось, что, вероятно, гребут даже женщин. И сейчас эта информация подтвердилась.
- При этом официально выход людей из-за решетки никто не оформляет. Вооруженные российские солдаты приезжают в тюрьмы, набирают там людей по случайному принципу сажают их в автобусы и везут на фронт. Боевая подготовка отсутствует.
- Вариантов отказаться от службы россиянам нет, а сопротивляющихся жестоко пытают. При этом им цинично обещают хорошую зарплату и даже реабилитацию.
- В случае смерти заключенного и отправки его тела домой, родственникам просто говорят, что он ушел на фронт добровольцем.