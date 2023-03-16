Біля селища міського типу Лиманчук Донецької області, яке підпорядковане Сніжному, окупанти готують жінок з колонії до участі в бойових діях. Про це журналістам 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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У найкращих традиціях "русского міра": добір жінок відбувався добровільно-примусово

У Сніжному вже більш ніж місяць триває підготовка жінок, яких випустили зі Сніжнянської виправної колонії 127.

За даними спецслужб, їм обіцяли вихід на свободу в обмін на роботу на фронті. Жінкам сказали, що вони лиш витягуватимуть тіла загиблих з поля бою, а платитимуть їм нібито як чоловікам-контрактникам. Проте доволі дивно, що до такої роботи їх готують на полігоні вже більш ніж місяць. Тому є ризик, що їх можуть кинути, так само як "мобіків", яким обіцяли лиш роботу на блокпостах.

Набір жінок проходив на початку 2023 року у "добровольно-примусовому" порядку. Полігони розміщені біля шахт №1 та №2 і їх добре охороняють, щоб жінки не повтікали.

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