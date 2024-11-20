В Карпатах зафиксировали снежный шторм: апокалиптическое видео

В часть Украины уже пришла настоящая зима. Особенно ухудшились погодные условия в Карпатах.

Спасатели показали, как в горах в среду, 20 ноября, бушевал снежный шторм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Спасатели показали видео снежного шторма в Карпатах

Спасатели предупредили об осложнении погодных условий в высокогорье. Там облачно, туманно, из-за чего видимость ограничена.

Также сейчас в горах штормовое предупреждение и будет действовать оно как минимум до 21 ноября.

В течение суток 21 ноября ожидается усиление северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду,

– писали в ГСЧС.

Особенно спасатели предостерегли от походов в горы туристов.

Они также поделились кадрами ситуации на горе Поп Иван.

Снежный шторм на горе Поп Иван: смотрите видео

Напомним, что уже 21 ноября ухудшится погода в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Волынской областях. Там объявлен І уровень опасности, желтый. Жителей предупреждают о значительном снеге, гололедице и сильных порывах ветра.

Спасатели напомнили, как вести себя во время ухудшения погодных условий, в частности, во время гололеда: