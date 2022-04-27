"Снимай на** тех вьетнамцев": россияне привлекли иностранцев для пиара, но что-то пошло не так

Никого уже не удивляет, что спецслужбы России организуют постановочные сюжеты для РосСМИ с целью пропаганды.

Недавно они насильственно вывезли иностранцев из Херсона в Крым для пиара, чтобы показать, что они спасли людей. Но что-то пошло не так.

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Доказательство этого – очередные разговоры офицеров ФСБ, которые перехватила Служба Безопасности Украины.

Из разговоров становится ясно, что они организуют принудительную эвакуацию людей с временно оккупированных территорий, в частности, в Крым. Так оккупанты пытались вывезти вьетнамцев, чтобы впоследствии рассказывать, как они спасают иностранцев.

Заставляют благодарить за "спасение"

План, казалось бы, прост. Эвакуировать около 19 граждан Вьетнама, работавших на рынке в Херсоне, и снять видео со "спасенными", которые благодарят Россию за спасение. Однако, когда им сказали об эвакуации, вьетнамцы категорически отказались покидать Херсон.

В телефонном разговоре сотрудник ФСБ отчитался руководству, что мужчины отказываются уезжать из города. А поскольку картинка для российской пропаганды необходима, быстро появился план Б.

Снимай на**й тех вьетнамцев на телефон. Пусть они говорят, что их все устраивает. Пусть говорят: "Мы хотим здесь жить. Пришли россияне, и теперь будет мир во всем мире". И каждого вьетнамца снимай – их счастливые лица, чтобы они говорили, будто сейчас россияне всех нацистов выгонят, и мы очень рады русским солдатам,

– дал новое задание фсб-шник.

Но план снова провалился. Когда хотели снять новые видео, выяснилось, что граждане Вьетнама частично сами выехали в Одессу, а на вокзале оккупанты застали только 14 человек, которых впоследствии эвакуировали.

А уже в тот же день российская пропаганда показывала новости об эвакуации в Крым 140 "благодарных иностранцев".

Слушайте перехваченный разговор оккупантов про эвакуацию: видео