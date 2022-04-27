Нещодавно вони насильно вивезли іноземців з Херсону до Криму для піару, аби показати, що вони врятували людей. Але щось пішло не так.

Читайте також Росіяни самі обстріляли Брянську область: СБУ перехопила розмову

Доказ цього – чергові розмови офіцерів ФСБ, які перехопила Служба Безпеки України.

З розмов стає зрозуміло, що вони організовують примусову евакуацію людей з тимчасово окупованих територій зокрема у Крим. Так окупанти намагались вивезти в’єтнамців, аби згодом розповідати, як вони рятують іноземців.

Змушують дякувати за "порятунок"

План, здавалося б був, простим. Евакуювати близько 19 громадян В’єтнаму, які працювали на ринку у Херсоні, і відзняти відео із "врятованими", які дякують Росії за порятунок. Проте коли їм сказали про евакуацію, в’єтнамці категорично відмовились залишати Херсон.

У телефонній розмові співробітник ФСБ відзвітувався керівництву, що чоловіки відмовляються виїжджати з міста. А оскільки картинку для російської пропаганди треба, швидко з’явився план Б.

Знімай на**й тих в'єтнамців на телефон. Нехай вони кажуть, що їх все влаштовує. Нехай кажуть: "Ми хочемо тут жити. Прийшли росіяни і тепер буде мир у всьому світі". І кожного в’єтнамця знімай – їх щасливі лиця, щоб вони казали, ніби зараз росіяни всіх нацистів виженуть, і ми дуже раді російським солдатам,

– дав нове завдання фсб-шник.

Але план знову провалився. Коли хотіли відзняти нові відео, з’ясувалося, що громадяни В’єтнаму частково самі виїхали до Одеси, а на вокзалі окупанти застали лише 14 людей, яких згодом евакуювали.

А вже того ж дня російська пропаганда показувала новини про евакуацію до Криму аж 140 "вдячних іноземців".

Слухайте перехоплену розмову окупантів про евакуацію: відео