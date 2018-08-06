19:35
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Снимают с поездов и отправляют воевать: как российские боевики ищут новых бойцов

163 Читати новину українською

Российско-оккупационные войска продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. Обстрелов не так много, поэтому боевики решили воспользоваться так называемым хлебным перемирием, чтобы завербовать в свои ряды новых бойцов. Ищут их просто на границе. Снимают с поездов и отправляют воевать против украинских военных.

Под одиночные выстрелы журналисты добрались до позиции Королевской Бригады. Защитники Зайцево говорят, что сейчас здесь очень тихо, у врага проблемы и с мотивацией, и с личным составом.

Читайте также: Россияне проводят ротацию на Донбассе ежемесячно и отрабатывают новую тактику боевых действий

"Те подразделения, которые умеют хорошо воевать, ушли, а зашли не сильно мотивированные и просто наблюдают за нами", – сказал военнослужащий Королевской Бригады ВСУ Рейв.

Подтверждают это и разведданные, как рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий. Российско-оккупационные войска, судя по всему, вспомнили собственные байки о мобилизованных из поездов нацгвардейцев.

Пока хлебное перемирие, у них есть возможность набрать новый личный состав. Вылавливают людей просто на границе с Российской Федерацией. Тех, кто имеет желание где-то там поехать в Россию, они там с поездов или другого транспорта забирают и отправляют сюда помогать их так называемым защитникам,
– рассказал Назар Ильницкий.

Несмотря на это, враг угомоняться не планирует. Бойцы говорят, что враг здесь освоил коварную, однако достаточно разумную тактику – они стреляют по позициям ВСУ разрывными пулями. Когда они прилетают на украинские позиции и разрываются, то происходит белая вспышка, и ОБСЕшные камеры фиксируют это как выход из украинского автомата.

Но бойцы ООС уверяют и часто демонстрируют: если любые вражеские снайперы или ДРГ решаются атаковать наших защитников, то оставляют свои головы на украинской земле.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: удивительные места Харьковщины, завораживающие красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: удивительные места Харьковщины, завораживающие красотой
Наталя Боднар
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сегодня, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Во время технофеста в Днепре построят с LEGO Хогвартс, Мстителей и Звезду Смерти
сегодня, 16:02 Во время технофеста в Днепре построят с LEGO Хогвартс, Мстителей и Звезду Смерти
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сегодня, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сегодня, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
Пасхальная корзина в Донецке – сколько стоит праздничный стол в оккупации
 16 апреля 2017 , 15:18
Шевчук нашел своего преемника для сборной Украины
 16 марта 2017 , 10:17
Сразу два экс-игрока Динамо тренируются с клубом из Первой лиги
 17 июля 2017 , 14:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук