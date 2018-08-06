Снимают с поездов и отправляют воевать: как российские боевики ищут новых бойцов

Российско-оккупационные войска продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. Обстрелов не так много, поэтому боевики решили воспользоваться так называемым хлебным перемирием, чтобы завербовать в свои ряды новых бойцов. Ищут их просто на границе. Снимают с поездов и отправляют воевать против украинских военных.

Под одиночные выстрелы журналисты добрались до позиции Королевской Бригады. Защитники Зайцево говорят, что сейчас здесь очень тихо, у врага проблемы и с мотивацией, и с личным составом.

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"Те подразделения, которые умеют хорошо воевать, ушли, а зашли не сильно мотивированные и просто наблюдают за нами", – сказал военнослужащий Королевской Бригады ВСУ Рейв.

Подтверждают это и разведданные, как рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий. Российско-оккупационные войска, судя по всему, вспомнили собственные байки о мобилизованных из поездов нацгвардейцев.

Пока хлебное перемирие, у них есть возможность набрать новый личный состав. Вылавливают людей просто на границе с Российской Федерацией. Тех, кто имеет желание где-то там поехать в Россию, они там с поездов или другого транспорта забирают и отправляют сюда помогать их так называемым защитникам,

– рассказал Назар Ильницкий.

Несмотря на это, враг угомоняться не планирует. Бойцы говорят, что враг здесь освоил коварную, однако достаточно разумную тактику – они стреляют по позициям ВСУ разрывными пулями. Когда они прилетают на украинские позиции и разрываются, то происходит белая вспышка, и ОБСЕшные камеры фиксируют это как выход из украинского автомата.

Но бойцы ООС уверяют и часто демонстрируют: если любые вражеские снайперы или ДРГ решаются атаковать наших защитников, то оставляют свои головы на украинской земле.