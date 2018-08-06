Знімають з потягів – і відправляють воювати: як російські бойовики шукають нових бійців

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. Обстрілів не так багато, тому бойовики вирішили скористатись так званим хлібним перемир'ям, аби завербувати в свої лави нових бійців. Шукають їх просто на кордоні. Знімають з потягів – і відправляють воювати проти українських військових.

Під поодинокі постріли журналісти дісталися до позиції Королівської Бригади. Захисники Зайцевого кажуть, що зараз тут дуже тихо, у ворога проблеми і з мотивацією, і з особовим складом.

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"Той підрозділ, який вміє гарно воювати, відійшов, а зайшли нові, не сильно мотивовані, які просто спостерігають за нами", – сказав військовослужбовець Королівської Бригади ЗСУ Рейв.

Підтверджують це і розвіддані, як розповів прес-офіцер бригади Назар Ільницький. Російсько-окупаційні війська, судячи з усього, згадали власні байки про мобілізованих з потягів нацгвардійців.

Поки хлібне перемир'я, у них є можливість набрати новий особовий склад. Виловлюють людей просто на кордоні із Російською Федерацією. Тих, хто має бажання десь там поїхати в Росію, вони там з потягів чи з іншого транспорту забирають і відправляють сюди допомагати їх так званим захисникам,

– розповів Назар Ільницький.

Попри це, ворог вгамовуватись не планує. Бійці кажуть, що ворог тут освоїв підступну, проте достатньо розумну тактику – вони стріляють по позиціях ЗСУ розривними кулями. Коли вони прилітають на українські позиції та розриваються, то відбувається білий спалах, і ОБСЄшні камери фіксують це як вихід з українського автомата.

Але бійці ООС запевняють і часто демонструють: якщо будь-які ворожі снайпери або ДРГ наважуються атакувати наших захисників, то залишають свої голови на українській землі.