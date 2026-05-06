Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп рассказал, при каком условии власть пойдет на такой шаг

Вопрос возможного снижения мобилизационного возраста уже длительное время обсуждается в Украине. В то же время в Верховной Раде пока не рассматривают и не готовят соответствующих законодательных инициатив.

Об этом рассказал народный депутат Украины Руслан Горбенко в интервью изданию "Телеграф".

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине?

Руслан Горбенко объяснил, что сейчас в парламенте отсутствует политическая воля для снижения призывного возраста, а также нет обстоятельств, которые бы требовали такого шага.

По его словам, благодаря технологическому развитию Сил обороны украинским военным уже удалось остановить врага на большинстве направлений. На ситуацию на фронте также повлияли подразделения deep strike, которые наносят успешные удары по тыловым районам противника.

Поэтому действительно должна быть причина, когда условно Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона – миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что надо делать и как к этому подготовиться,

– сказал нардеп.

Он отметил, что в армии растет потребность в специалистах с цифровыми навыками, в частности тех, кто играет в Counter-Strike и имеет опыт участия в киберспортивных турнирах.

Справка. Counter-Strike – это командная видеоигра, игровой процесс которой проходит в формате матча, разбитого на раунды между двумя командами. Одна из них играет за "террористов", другая – за контртеррористических спецназовцев.

По его словам, умение работать с ноутбуком сейчас ценятся на уровне подполковника.

Горбенко также подчеркнул, что благодаря развитию технологий военные могут управлять беспилотными системами на расстоянии 500 – 1000 километров от линии фронта, используя для этого соответствующие средства и возможности.

Напомним, ранее аналогичное мнение относительно снижения мобилизационного возраста высказывал глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко.

По его словам, мобилизационного ресурса пока достаточно, ведь в запасе есть много бывших военных, которые ушли на пенсию.

Стоит отметить, что кроме военных на пенсии, согласно Конституции Украины к службе в армии могут привлечь работников силовых структур. Все эти факты Министерство обороны учитывает при реформировании мобилизации, а Верховная Рада рассмотрит соответствующие законопроекты.

Зато молодежь может присоединиться в ряды Сил обороны по "Контракту 18 – 24". Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

Кроме этого, после службы военные получают гарантированную отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. В этот период их могут призвать только по собственному согласию, а сама норма уже утверждена правительством и действует как часть новой системы добровольной службы.

Правила бронирования могут измениться: что известно?

Нардеп Руслан Горбенко также рассказал, что подход к бронированию работников должны пересмотреть с учетом двух ключевых факторов – потребностей армии и экономики. С одной стороны, бизнес должен работать и наполнять бюджет. С другой – система не должна использоваться формально.

Горбенко отметил, что сейчас существует условно негласное указание по сокращению количества критически важных предприятий на 10 – 20%. По его словам, поэтому критерии для получения или подтверждения статуса критичности ежеквартально усиливаются.

В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита отметил, что сейчас не стоит пугать бизнес отменой статуса критичности. Он пояснил, что квота бронирования на уровне 50% от всех военнообязанных – это уже предельный уровень, при котором предприятия могут функционировать.