Об этом заявил заместитель командира третьей отдельной шутрмовой бригады, майор Родион Кудряшов в эфире "Утро. Live", комментируя заявление нардепа Романа Лозинского о возможном уменьшении мобилизационного возраста ниже 25 лет.

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"Я за понижение возрастного ценза... Я считаю, что возрастной ценз может быть снижен до 21 года включительно", – сказал Кудряшов.

ВСУ – это о качестве, а не количестве

Объяснил свою позицию военный тем, что по его убеждению, ВСУ – это "больше о качестве, а не о количестве", поскольку количеством мы Россию не поборем. Итак, нужна "качество", которое могут предоставить армии молодые люди.

"Нам нужно свежее молодое видение в ВСУ. Сейчас очень много реформ в применении оружия на передовой, в том числе применение дронов типа first-person view FPV drone. Это то, что нам нужно, и то, с чем не то что может справиться новое вливание мыслей в украинское войско", – сказал замкомандира 3-й ОШБр.

Подготовка населения

По словам военного, нужно уже сейчас начать реализовывать программы среди гражданского населения в учебных заведениях по подготовке к будущим опасностям, связанных с агрессией России.

В частности, стоит разрабатывать программы государственного уровня по подготовке молодых людей, которые учатся в школах и высших учебных заведениях.