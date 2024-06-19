Про це заявив заступник командира третьої окремої шутрмової бригади, майор Родіон Кудряшов в ефірі "Ранок. Live", коментуючи заяву нардепа Романа Лозинського про можливе зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років.

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"Я за пониження вікового цензу… Я вважа, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно", – сказав Кудряшов.

ЗСУ – це про якість, а не кількість

Пояснив свю позицію військовий тим, що на його переконання, ЗСУ – це "більше про якість, а не про кількість", оскільки кількістю ми Росію не поборемо. Отже, потрібна "якість", яку можуть надати війську молоді люди.

"Нам потрібна свіже молоде бачення в ЗСУ. Зараз дуже багато є реформ в застосуванні зброї на передовій, в тому числі застосування дронів типу first-person view FPV drone. Це те, що нам потрібно, і те, з чим не те що може справитись нове вливання думок в українське військо", – сказав замкомандира 3-ї ОШБр.

Підготовка населення

За словами військового, потрібно вже зараз почати реалізовувати програми серед цивільного населення у навчальних закладах щодо підготовки до майбутніх небезпек, пов'язаних з агресією Росії.

Зокрема, варто розробляти програми державного рівня щодо підготовки молодих людей, які навчаються в школах і вищих навчальних закладах.