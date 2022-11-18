На сегодняшний день в Одессе осталось поставить "юридическую точку" в истории с памятником Екатерине II. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Обратите внимание Екатерина – все: в Одессе памятник российской императрице полностью закрыли ограждением
Представитель Одесской ОВА отметил, что памятник Екатерине II в Одессе – это не памятник архитектуры.
Примечательно, что россияне сегодня снова атаковали Одесчину ракетами – в день смерти Екатерины II. Поэтому в ближайшее время, уже в этом месяце, будут собирать сессию городского совета и по вопросу переноса памятника проголосуют,
– объяснил чиновник.
По его словам, с Екатериной II в Одессе "оттягивать никто не будет".
"С ней, пожалуй, уже "все" – вопрос фактически закрыт, осталось поставить "юридическую точку", – добавил Братчук.
Когда в Одессе снесут памятник Екатерине II: смотрите видео
Чиновник убежден, что такая же участь ждет другие памятники российского имперского прошлого.
"Я думаю, что такое же будет и с Суворовым, копия которого есть так же и в Одессе в частности. В Измаиле есть также памятник Суворову, который уже убирают и перенесут на территорию одного из коммунальных предприятий", – резюмировал представитель ОВА.
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Снос памятника Екатерине II в Одессе: что известно
- Памятник Екатерине II готовится к демонтажу. На одноименной площади в Одессе композицию уже обнесли деревянным забором.
- Еще летом граждане Украины начали подписывать петицию президенту о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский рассмотрел ее и обратился в Одесский горсовет, чтобы они разобрались с Екатериной.
- Однако мэр Одессы был против сноса памятника Екатерине. Тогда он заявлял, что якобы необходим компромисс с Россией.
- Но уже 3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.