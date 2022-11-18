На сьогодні в Одесі лишилося поставити "юридичну крапку" в історії з пам'ятником Катерині ІІ. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Зверніть увагу Катерина – все: в Одесі пам'ятник російській імператриці повністю закрили огорожею
Речник Одеської ОВА зазначив, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це не пам'ятка архітектури.
Примітно, що росіяни сьогодні знову атакували Одещину ракетами – в день смерті Катерини ІІ. Тому найближчим часом, вже цього місяця, збиратимуть сесію міської ради й щодо питання перенесення пам'ятника проголосують,
– пояснив чиновник.
За його словами, з Катериною ІІ в Одесі "тягнути ніхто не буде".
"З нею, мабуть, уже "все" – питання фактично закрите, лишилося поставити "юридичну крапку", – додав Братчук.
Коли в Одесі знесуть пам'ятник Катерині ІІ: дивіться відео
Чиновник переконаний, що така ж доля чекає на інші пам'ятники російського імперського минулого.
"Я думаю, що таке ж буде і з Суворовим, копія якого є так само і в Одесі зокрема. В Ізмаїлі є також пам'ятник Суворову, який вже прибирають й перенесуть на територію одного з комунальних підприємств", – резюмував речник ОВА.
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Знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі: що відомо
- Пам’ятник Катерині ІІ готують до демонтажу. На однойменній площі в Одесі композицію вже обнесли дерев'яною огорожею.
- Ще влітку громадяни України почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.
- Однак мер Одеси був проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.
- Та вже 3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.