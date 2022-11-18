На сьогодні в Одесі лишилося поставити "юридичну крапку" в історії з пам'ятником Катерині ІІ. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Речник Одеської ОВА зазначив, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це не пам'ятка архітектури.

Примітно, що росіяни сьогодні знову атакували Одещину ракетами – в день смерті Катерини ІІ. Тому найближчим часом, вже цього місяця, збиратимуть сесію міської ради й щодо питання перенесення пам'ятника проголосують,

– пояснив чиновник.

За його словами, з Катериною ІІ в Одесі "тягнути ніхто не буде".

"З нею, мабуть, уже "все" – питання фактично закрите, лишилося поставити "юридичну крапку", – додав Братчук.

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Чиновник переконаний, що така ж доля чекає на інші пам'ятники російського імперського минулого.

"Я думаю, що таке ж буде і з Суворовим, копія якого є так само і в Одесі зокрема. В Ізмаїлі є також пам'ятник Суворову, який вже прибирають й перенесуть на територію одного з комунальних підприємств", – резюмував речник ОВА.

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