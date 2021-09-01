Сносит все на своем пути: Испанию накрыло мощное наводнение – жуткие видео

Испанию 1 сентября накрыло мощное наводнение. Из-за непогоды задерживают движение поездов, стихия повалила деревья, затопила улицы, посносила машины и повредила здания.

От непогоды страдают сразу несколько регионов Испании. Мощные ливни уже нанесли бедствия местным жителям.

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Мощное наводнение в Испании

Наводнение накрыло город Таррагона и провинцию Альканар. Буквально за полчаса на один квадратный метр вылило примерно 77 литров воды.

Кроме того, пострадал и Мадрид – из-за сильного дождя там задерживают пригородные линии поездов и линии метро. В то же время в столичном регионе зафиксировали более 9 тысяч ударов молний.

Обильные осадки также прошли в Кастилии-Ла-Манче и Наварре. В результате там попадали деревья и были повреждены здания.

В провинции Альканар за 30 минут выпали две месячные нормы осадков. Потоки воды несли в Средиземное море машины и мебель, которые находились на открытых участках. По информации метеорологической службы Каталонии, в этот период на квадратный метр выпало более 215 литров воды.

Тысячи людей по всей Испании остаются без электричества в домах.

Предупреждение об опасности

Из-за урагана желтый уровень опасности объявили для Андалусии, Арагона, Астурии, Кантабрии, Кастилии и Леона, Кастилии-Ла-Манча, Каталонии, Эстремадуры, Галисии, региона Мерсия, Наварра, Страны Басков, Ла-Риоха и Валенсии.

Местные власти призвали людей оставаться дома, потому что погодные условия могут привести к новым наводнениям.

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