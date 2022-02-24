Как заметил 24 канал, атака началась после полуночи. Приблизительно в то время, когда свое видеообращение опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.
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Украина в очередной раз подверглась кибератаке ночью 24 февраля
Новая волна атак в киберпространстве: правительственные сайты и другие порталы ведомств перестали работать. В частности:
- Не работают Правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел, сайт Министерства образования.
- А вот, скажем, сайт Минобороны и Минюста работают.
- Также не загружаются страницы Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины.
- А вот сайты Офиса генпрокурора и портал Офиса Президента – работают.
Отметим, атака была и 23 февраля:
- Некоторые веб-ресурсы и банки работали с перебоями.
- От мощной DDos-атаки пострадал и сайт 24 канала.
Видео прошедшего дня: на сайты правительства и 24 канал осуществили кибератаку