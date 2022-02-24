Как заметил 24 канал, атака началась после полуночи. Приблизительно в то время, когда свое видеообращение опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина в очередной раз подверглась кибератаке ночью 24 февраля

Новая волна атак в киберпространстве: правительственные сайты и другие порталы ведомств перестали работать. В частности:

Не работают Правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел, сайт Министерства образования.

А вот, скажем, сайт Минобороны и Минюста работают.

Также не загружаются страницы Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины.

А вот сайты Офиса генпрокурора и портал Офиса Президента – работают.

Напомним: в Министерстве цифровой трансформации прокомментировали кибератаку, которой 15 февраля подверглись ряд правительственных сайтов и банковский сектор. Там подчеркнули, что она стала самой масштабной в истории Украины.

Отметим, атака была и 23 февраля: