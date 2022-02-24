Як зауважив 24 канал, атака почалася після опівночі. Приблизно у той час, коли своє відеозвернення опублікував Президент України Володимир Зеленський.
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Україна вкотре зазнала кібератаки вночі 24 лютого
Нова хвиля атак у кіберпросторі: урядові сайти та інші портали відомств припинили працювати. Зокрема:
- Не завантажуються Урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ, сайт Міністерства освіти.
- А от, скажімо, сайт Міноборони та Мін'юсту – працюють.
- Не відкриваються також сторінки Служби безпеки України, Збройних сил України.
- А от сайти Офісу генпрокурора та портал Офісу Президента – працюють.
Заважимо, атака була й 23 лютого:
- Деякі вебресурси та банки працювали з перебоями.
- Від потужної DDos-атаки постраждав і сайт 24 каналу.
Відео минулого дня: на сайти уряду та 24 канал здійснили кібератаку