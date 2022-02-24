Як зауважив 24 канал, атака почалася після опівночі. Приблизно у той час, коли своє відеозвернення опублікував Президент України Володимир Зеленський.

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Україна вкотре зазнала кібератаки вночі 24 лютого

Нова хвиля атак у кіберпросторі: урядові сайти та інші портали відомств припинили працювати. Зокрема:

Не завантажуються Урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ, сайт Міністерства освіти.

А от, скажімо, сайт Міноборони та Мін'юсту – працюють.

Не відкриваються також сторінки Служби безпеки України, Збройних сил України.

А от сайти Офісу генпрокурора та портал Офісу Президента – працюють.

Нагадаємо: у Міністерстві цифрової трансформації прокоментували кібератаку, якої 15 лютого зазнали низка урядових сайтів та банківський сектор. Там наголосили, що вона стала наймасштабнішою в історії України.

Заважимо, атака була й 23 лютого:

Відео минулого дня: на сайти уряду та 24 канал здійснили кібератаку