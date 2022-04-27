Снова "мистика" в России: что-то взрывается в Курске, под Белгородом горит склад боеприпасов

В Курске слышны взрывы, а под Белгородом горит склад боеприпасов. Предварительно никакие люди не пострадали.

Соответствующую информацию публикуют росСМИ. Первыми об этом стали писать местные жители.

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В Брянской области горит склад боеприпасов

Русня пишет, что склад боеприпасов пылает в селе Старая Нелидовка в Белгородской области. Ой, что же так…

– сообщили в ВСУ.

Интересно, что оккупанты сначала писали, будто слышат звуки взрывов. Однако в этот раз дежурные области не могли найти причину взрыва. Впоследствии подтвердили, что склад боеприпасов горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области, пострадавших нет, жилые здания целы.

Кадры из России: смотрите видео

Взрывы также слышны в русском Курске.

"В соцсетях россияне делятся переживаниями. Их успокаивают, что это ПВО работает. Видимо, опять те хохлы атаковали", – говорится в сообщении.

Кратко о предыдущих взрывах в России

25 апреля в российском Брянске раздались два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары.

1 апреля в российском Белгороде также возник пожар – там горел склад боеприпасов, а кроме того – вспыхнула нефтебаза.

Россияне сами обстреляли Брянскую область. СБУ перехватила разговор, в котором оккупанты этим хвастаются.

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