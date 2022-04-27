Снова "мистика" в России: что-то взрывается в Курске, под Белгородом горит склад боеприпасов
В Курске слышны взрывы, а под Белгородом горит склад боеприпасов. Предварительно никакие люди не пострадали.
Соответствующую информацию публикуют росСМИ. Первыми об этом стали писать местные жители.
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В Брянской области горит склад боеприпасов
Русня пишет, что склад боеприпасов пылает в селе Старая Нелидовка в Белгородской области. Ой, что же так…
– сообщили в ВСУ.
Интересно, что оккупанты сначала писали, будто слышат звуки взрывов. Однако в этот раз дежурные области не могли найти причину взрыва. Впоследствии подтвердили, что склад боеприпасов горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области, пострадавших нет, жилые здания целы.
Кадры из России: смотрите видео
Взрывы также слышны в русском Курске.
"В соцсетях россияне делятся переживаниями. Их успокаивают, что это ПВО работает. Видимо, опять те хохлы атаковали", – говорится в сообщении.
Кратко о предыдущих взрывах в России
- 25 апреля в российском Брянске раздались два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары.
- 1 апреля в российском Белгороде также возник пожар – там горел склад боеприпасов, а кроме того – вспыхнула нефтебаза.
- Россияне сами обстреляли Брянскую область. СБУ перехватила разговор, в котором оккупанты этим хвастаются.
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