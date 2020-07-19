Снова неспокойно на Донбассе: украинские военные попали под артиллерию и минометы
С начала суток 19 июля пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты в очередной раз применили запрещенное "Минском" вооружение.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 17.00 19 июля сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
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Где били оккупанты 19 июля
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Неподалеку Причепиловки – на рассвете боевики совершили два обстрела, использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы.
- Район Луганского – оккупанты здесь также дважды открывали огонь: сначала применили минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии – минометы 82-го калибра.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток",
- Неподалеку Водяного – враг обстреливал украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Старогнатовки и Лебединского – ударили боевики из крупнокалиберных пулеметов.
В штабе подчеркивают, что украинские воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. Решительными действиями и эффективным применением очередных огневых средств им удалось прекратить вражеские обстрелы.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках разведения в Станице Луганской, Петровском и золотом обстрелов зафиксировано не было.
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Что известно о ситуации на Донбассе в течение предыдущих суток 18 июля
- Боевики совершили 13 обстрелов украинских позиций, в частности атаковали участок разведения сил возле Богдановки (противник совершил три очереди из стрелкового оружия).
- Кроме того, горячо было недалеко Старогнатовки – здесь утром противник применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, вечером – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- Вследствие боевых действий, к сожалению, один украинский защитник получил ранение. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь.
- По информации разведки, украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.