С начала суток 19 июля пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты в очередной раз применили запрещенное "Минском" вооружение.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 17.00 19 июля сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

Обратите внимание Дохизувалися: российские военные сами доказали свое участие в войне на Донбассе через соцсети

Где били оккупанты 19 июля

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Неподалеку Причепиловки – на рассвете боевики совершили два обстрела, использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы.

– на рассвете боевики совершили два обстрела, использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы. Район Луганского – оккупанты здесь также дважды открывали огонь: сначала применили минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии – минометы 82-го калибра.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток",

Неподалеку Водяного – враг обстреливал украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.

– враг обстреливал украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки и Лебединского – ударили боевики из крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркивают, что украинские воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. Решительными действиями и эффективным применением очередных огневых средств им удалось прекратить вражеские обстрелы.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках разведения в Станице Луганской, Петровском и золотом обстрелов зафиксировано не было.

Кстати Проблемы на пропускных пунктах на границе с ОРДЛО: у боевиков – свои правила

Что известно о ситуации на Донбассе в течение предыдущих суток 18 июля