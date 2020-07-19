Знову неспокійно на Донбасі: українські військові потрапили під артилерію та міномети
Від початку доби 19 липня проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти вкотре застосували заборонене "Мінськом" озброєння.
Про ситуацію на Донбасі станом на 17.00 19 липня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.
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Де били окупанти 19 липня
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- Неподалік Причепилівки – на світанку бойовики здійснили два обстріли, використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-міліметрові міномети.
- Район Луганського – окупанти тут також двічі вікривали вогонь: спершу застосували міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід",
- Неподалік Водяного – ворог обстрілював українських військових із гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Старогнатівки та Лебединського – вдарили бойовики з великокаліберних кулеметів.
У штабі підкреслюють, що українські воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників і окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів їм вдалося припинити ворожі обстріли.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках розведення у Станиці Луганській, Петрівському та Золотому обстріли зафіксовано не було.
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Що відомо про ситуацію на Донбасі впродовж попередньої доби 18 липня
- Бойовики здійснили 13 обстрілів українських позицій, зокрема атакували ділянку розведення сил біля Богданівки (противник здійснив три черги зі стрілецької зброї).
- Крім того, гаряче було неподалік Старогнатівки – тут противник вранці застосував протитанковий ракетний комплекс та станкові протитанкові гранатомети, ввечері – озброєння БМП, гранатомети й великокаліберні кулемети.
- Внаслідок бойових дій, на жаль, один український захисник зазнав поранення. Його госпіталізували та надали необхідну допомогу.
- За інформацією розвідки, українські захисники знищили одного загарбника. І за уточненими даними, 16 липня втрати противника склали ще двоє загиблих.