Від початку доби 19 липня проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти вкотре застосували заборонене "Мінськом" озброєння.

Про ситуацію на Донбасі станом на 17.00 19 липня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Де били окупанти 19 липня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Неподалік Причепилівки – на світанку бойовики здійснили два обстріли, використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-міліметрові міномети.

Район Луганського – окупанти тут також двічі вікривали вогонь: спершу застосували міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід",

Неподалік Водяного – ворог обстрілював українських військових із гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки та Лебединського – вдарили бойовики з великокаліберних кулеметів.

У штабі підкреслюють, що українські воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників і окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів їм вдалося припинити ворожі обстріли.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках розведення у Станиці Луганській, Петрівському та Золотому обстріли зафіксовано не було.

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