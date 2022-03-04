Снова неудачная попытка оккупантов завладеть Гостомелем: агрессор несет потери

Во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем Киевской области оккупанты столкнулись с украинскими защитниками.

Во время боя захватчики потеряли примерно 20 единиц техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Там добавили, что оккупанты без успеха пытались прорвать оборону наших защитников. "Враг в течение дня не достиг существенных успехов в продвижении вперед", – отметили в ВСУ.

Поэтому агрессор сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций.

Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники,

– отметили в Генштабе.

Потери среди личного состава агрессора еще уточняются.

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