"Снова неудачно покурили": в Пологах горел склад с российскими боеприпасами

13 мая 2022 , 10:07
Читати новину українською

В Запорожье российские оккупанты обустроили склад боеприпасов в Пологах. Однако там вспыхнул пожар.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он предположил, что это отличились украинские военные.

Внимание Враг обстрелял Гуляйполе из "Градов" и стягивает больше военной техники на Запорожье, – ОВА

Так появилась информация, что оккупанты во временно оккупированном райцентре Пологи долгое время создавали базу для хранения своих боеприпасов, горючего и техники. Однако там произошло что-то "непонятное", как добавил журналист.

Возможно, снова неудачно покурили. Местные заметили мощнейший пожар на складе с российскими боеприпасами. Однако эта информация пока неофициальна,
– отметил корреспондент.

Местные говорят, что пожар мог произойти не в больнице, а на предприятии, принадлежащем московским владельцам.

В Пологах оккупанты обустроили склад боеприпасов

  • Как еще 1 мая сообщали в украинской военной разведке, в помещении Пологовской районной больницы обустроили склад боеприпасов.
  • Медицинскому персоналу больницы запрещают оказывать медицинские услуги местным жителям.
  • Также там сообщали, что на временно оккупированных территориях нашей страны россияне вывозят медоборудование из больниц и выгоняют больных туберкулезом из диспансеров.

Какая ситуация в Запорожье в целом

К сожалению, российские оккупанты начали чаще стрелять по городу Запорожье крылатыми ракетами. Однако, к счастью, они все чаще теряют свою меткость.

В частности, вчера, 12 мая, в Запорожье раздался мощный взрыв. Его слышали почти все жители города. Сначала было непонятно, куда попала ракета. Однако потом выяснилось, что оккупанты попали в заповедную часть острова Хортица, покрытую лесом. Пожар удалось потушить. Пострадавших людей и объектов инфраструктуры или жертв нет.

Также вчера, в 23.00, после объявления воздушной тревоги выяснилось, что в Запорожье также прилетела еще одна ракета. Однако взрыва в городе не было. Вероятно, прилет был где-то в окрестностях. Детали еще выясняют.

 

Автор: Аліна Оліховська