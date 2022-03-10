Снова ночные бомбардировки: россияне обстреляли Сумы, Ахтырку и окрестности
10 марта 2022 , 02:07Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Посреди ночи россияне снова обстреляли Сумы, Ахтырку и окрестности. Оккупанты бомбили нашу землю из авиации.
Соответствующую информацию глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий обнародовал в ночь на 10 марта. Орки били по городам прямо ночью.
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Оккупанты обстреляли Сумы, Ахтырку и окрестности
Дмитрий Живицкий заявил, что российская авиация атаковала:
- в 00:30 – Ахтырку;
- ориентировочно в 00:40 – окрестности Сум и село Битица.
Глава Сумской ОВ заявил, что подробности уточняются. Относительно Ахтырки Живицкий объяснил, что есть информация о попадании бомбы в газопровод, однако эти данные еще выясняют.
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