Снова ночные бомбардировки: россияне обстреляли Сумы, Ахтырку и окрестности

Посреди ночи россияне снова обстреляли Сумы, Ахтырку и окрестности. Оккупанты бомбили нашу землю из авиации.

Соответствующую информацию глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий обнародовал в ночь на 10 марта. Орки били по городам прямо ночью.

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Оккупанты обстреляли Сумы, Ахтырку и окрестности

Дмитрий Живицкий заявил, что российская авиация атаковала:

в 00:30 – Ахтырку;

ориентировочно в 00:40 – окрестности Сум и село Битица.

Глава Сумской ОВ заявил, что подробности уточняются. Относительно Ахтырки Живицкий объяснил, что есть информация о попадании бомбы в газопровод, однако эти данные еще выясняют.

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