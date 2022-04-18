Снова нужно иметь загранпаспорт: Укрзализныця напомнила правила пересечения границы

Многие украинцы продолжают отправляться в Европу для поиска временного убежища. Для беспрепятственного пересечения границы необходимо иметь с собой загранпаспорт.

Десятки тысяч людей отправляются в Европу из-за опасности. Страны ЕС встречают наших граждан и пытаются предоставить им всю необходимую помощь.

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Правила пересечения границы

В Укрзализныце сообщили, что для пересечения границы нужно снова иметь загранпаспорт. Пограничники могут делать исключения для лиц, направляющихся с мест боевых действий и имеющих документы, удостоверяющие личность.

Пассажиров призывают внимательно изучать правила пересечения границы и изменения, которые могут в них временно вноситься во время войны.

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