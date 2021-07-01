Снова обстрелы: на Донбассе ранили военного

Пророссийские боевики днем 1 июля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Широкино. Из-за этого один наш защитник получил ранение.

В каком состоянии военный

Российские наемники обстреляли наших военных из автоматических станковых гранатометов. Один боец получил проникающие осколочные ранения.

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Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем отвезли в госпиталь. Сейчас военный находится в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Украинская сторона уже сообщила ОБСЕ о нарушениях оккупантов.

Обстрелы частных секторов в Авдеевке

В штабе ООС рассказали, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки из запрещенных артиллерийских систем и минометов.

Пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушил пожар, а мина и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не получил ранения.

Оккупанты обстреляли дома в Авдеевке / Фото штаба ООС