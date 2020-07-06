Снова обстрелы из запрещенного оружия: боевики ранили украинского бойца
В течение 6 июля вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. В большинстве случаев враг бил из запрещенного минскими договоренностями оружия. Вследствие обстрелов боевиков один военный Объединенных сил получил боевое травмирование.
Войска оккупанта не прекращают обстрелов украинских позиций, информирует в фейсбуке штаб ООС.
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В большинстве атак используют оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Где и из какого оружия стреляли боевики
- посреди ночи враг выпустил два десятка артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра возле Новгородского;
- на рассвете оккупанты продолжили свою огневую активность у Новгородского, а также неподалеку Зайцево и Южного из минометов калибра 120 миллиметров;
- утром из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Хутор Вольный, впоследствии – Верхнеторецкое.
На все атаки врага украинские защитники давали достойный отпор.
В результате обстрелов один военный Объединенных сил получил боевое травмирование. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное. Потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 режима "Тишина" оккупанты придерживались.
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Сутки 5 июля на Донбассе: основное
- Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции.
- На счастье, среди украинских воинов обошлось без потерь.
- Бойцы ВСУ ликвидировали двух российских наемников, еще троих – ранили.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала