В течение 6 июля вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. В большинстве случаев враг бил из запрещенного минскими договоренностями оружия. Вследствие обстрелов боевиков один военный Объединенных сил получил боевое травмирование.

Войска оккупанта не прекращают обстрелов украинских позиций, информирует в фейсбуке штаб ООС. Читайте также Потери, уничтожение техники, алкоголизм и наркомания: что происходит с боевиками на Донбассе В большинстве атак используют оружие, запрещенное минскими договоренностями. Где и из какого оружия стреляли боевики посреди ночи враг выпустил два десятка артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра возле Новгородского;

на рассвете оккупанты продолжили свою огневую активность у Новгородского, а также неподалеку Зайцево и Южного из минометов калибра 120 миллиметров;

а также неподалеку и Южного из минометов калибра 120 миллиметров; утром из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Хутор Вольный, впоследствии – Верхнеторецкое. На все атаки врага украинские защитники давали достойный отпор. В результате обстрелов один военный Объединенных сил получил боевое травмирование. Его госпитализировали и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное. Потери противника уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режима "Тишина" оккупанты придерживались. Обратите внимание В Кремле рассказали, готовятся ли к атаке на юг Украины Сутки 5 июля на Донбассе: основное Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции.

украинские позиции. На счастье, среди украинских воинов обошлось без потерь.

Бойцы ВСУ ликвидировали двух российских наемников, еще троих – ранили. Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала