Протягом 6 липня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. У більшості випадків ворог гатив зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів бойовиків один військовий Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Війська окупанта не припиняють обстрілів українських позицій, інформує у фейсбуці штаб ООС.

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У більшості атак використовують зброю, заборонену мінськими домовленостями.

Де та якої зброї стріляли бойовики

посеред ночі ворог випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 міліметри біля Новгородського ;

; на світанку окупанти продовжили свою вогневу активність біля Новгородського, а також неподалік Зайцевого і Південного – з мінометів калібру 120 міліметрів;

– з мінометів калібру 120 міліметрів; вранці з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли Хутір Вільний, згодом – Верхньоторецьке.

На всі атаки ворога українські захисники давали гідну відсіч.

У результатів обстрілів один військовий Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Його госпіталізували та надали необхідну допомогу. Стан здоров’я українського захисника задовільний. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режиму "Тиша" окупанти дотримувалися.

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Доба 5 липня на Донбасі: основне

Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції.

українські позиції. На щастя, серед українських воїнів обійшлося без втрат.

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Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу