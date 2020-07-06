Знову обстріли зі забороненої зброї: бойовики поранили українського бійця
Протягом 6 липня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. У більшості випадків ворог гатив зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів бойовиків один військовий Об’єднаних сил отримав бойове травмування.
Війська окупанта не припиняють обстрілів українських позицій, інформує у фейсбуці штаб ООС.
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У більшості атак використовують зброю, заборонену мінськими домовленостями.
Де та якої зброї стріляли бойовики
- посеред ночі ворог випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 міліметри біля Новгородського;
- на світанку окупанти продовжили свою вогневу активність біля Новгородського, а також неподалік Зайцевого і Південного – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- вранці з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли Хутір Вільний, згодом – Верхньоторецьке.
На всі атаки ворога українські захисники давали гідну відсіч.
У результатів обстрілів один військовий Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Його госпіталізували та надали необхідну допомогу. Стан здоров’я українського захисника задовільний. Втрати противника уточнюються.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режиму "Тиша" окупанти дотримувалися.
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Доба 5 липня на Донбасі: основне
- Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції.
- На щастя, серед українських воїнів обійшлося без втрат.
- Бійці ЗСУ ліквідували двох російських найманців, ще трьох – поранили.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу