Снова очереди в Польшу: пограничники сообщили о ситуации на пунктах пропуска

Пограничники рассказали, какова ситуация на границах на начало суток 11 апреля. На границах начали собираться большие очереди только на въезде в Польшу.

На пунктах пропуска в другие соседние страны все спокойно. О границе со странами-агрессорами защитники границы не упоминают.

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Насколько большие очереди

Сейчас есть только проблемы с въездом в Польшу, поскольку ни в одном из пунктов пропуска нет очередей пешеходов. Где ждет больше всего транспорта:

"Рава-Русская" – 70 легковушек, 15 автобусов;

"Краковец" – 30 легковушек, 13 автобусов;

"Шегини" – 30 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;

На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют.

Также нет очередей на кодонах с:

Словакией;

Венгрией;

Румынией;

Молдовой.

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