Снова очереди в Польшу: пограничники сообщили о ситуации на пунктах пропуска
11 апреля 2022 , 03:43Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
Пограничники рассказали, какова ситуация на границах на начало суток 11 апреля. На границах начали собираться большие очереди только на въезде в Польшу.
На пунктах пропуска в другие соседние страны все спокойно. О границе со странами-агрессорами защитники границы не упоминают.
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Насколько большие очереди
Сейчас есть только проблемы с въездом в Польшу, поскольку ни в одном из пунктов пропуска нет очередей пешеходов. Где ждет больше всего транспорта:
- "Рава-Русская" – 70 легковушек, 15 автобусов;
- "Краковец" – 30 легковушек, 13 автобусов;
- "Шегини" – 30 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;
На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют.
Также нет очередей на кодонах с:
- Словакией;
- Венгрией;
- Румынией;
- Молдовой.
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