Снова ошибка военных: в Ростовской области разбился штурмовик Су-25

Россияне умудряются нести потери не только в войне против Украины. Им вполне удается утилизация собственных сил и на своей местности.

Российские оккупанты уже в привычном для себя режиме понесли очередные потери. Правда, воины ВСУ к этому случаю не причастны.

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Падение Су-25 российских оккупантов

Российские пропагандисты сообщают о том, что в Ростовской области упал штурмовик Су-25. По их версии, причиной падения стала ошибка пилота, а самолет при падении мог задеть линию электропередач.

При контакте с землей штурмовик вспыхнул. Российский пилот не выжил.

В Министерстве обороны российских оккупантов уже подтвердили падение самолета. Причем Южный военный округ сообщил об этом так, будто это самая обычная себе повседневность.

Мол, да, пилот погиб. Он летел без боекомплекта, поэтому все хорошо, это был учебно-тренировочный полет. Он упал в безлюдном месте, поэтому волноваться вообще не о чем, тем более что больших разрушений на земле нет.

Для российских оккупантов потери стали настолько привычными, что падение самолета в Ростовской области уже не вызывает особого ажиотажа. Впрочем, пилотам российских штурмовиков следует приготовиться к падениям, если не в России, то на войне против Украины после точных выстрелов ВСУ.

Фото с места, где упал штурмовик:

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские оккупанты продолжают наступление на Харьковщину. Враг осуществил обстрел Чугуева. К сожалению, в результате атаки врага погибли 6 мирных украинцев.

Россияне хотят усилить свои силы в Черном море еще одной подводной лодкой, которая находилась на ремонте. Сейчас группировка врага в Черном море состоит из 5 судов: подводной лодки и 4 больших десантных кораблей.

В Херсонской области враг пытается привлечь к своим преступлениям коллаборантов, ведь сам с введением "русского мира" справиться не может. Украинцы отказываются сотрудничать с оккупантами, из-за чего россияне заставляют людей давать согласие пытками.

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