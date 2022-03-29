Снова украинцы на "бандер-мобилях": дайджест российских фейков за 28 марта

Российские пропагандисты не устают придумывать разнообразные фейки, чтобы скрыть ряд поражений оккупантов и оправдать вторжение в Украину. В частности, по их словам, 28 марта "националисты на бандер-мобилях" якобы стреляли в мирных жителей.

Сотрудники Центра противодействия дезинформации при СНБО обнародовали подборку российских фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враги продуцировали в течение 28 марта.

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Дайджест русских фейков за 28 марта

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 28 марта гуманитарные коридоры не будут открываться из соображений безопасности. Однако это не помешало Минобороны России сообщить, что "украинская сторона вела огонь из стрелкового оружия и минометов на Сумском и Запорожском направлениях, препятствуя эвакуации гражданского населения". В Центре противодействия дезинформации предупредили, что это очередной фейк кафиров.

Минобороны России в очередной раз сообщило об "украинских националистах на бандер-мобилях". В этот раз МО России заявило, что они "из минометов обстреляли очереди у магазинов и банкоматов, из-за чего погибли 3 человека". Предостерегаем: это – фейк!,

– добавили в ЦПД.

Кроме того, Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иностранных агентов немецкое издание Deutsche Welle, которое является одним из самых правдивых источников информации в мире. В ЦПИ подчеркнули, что это еще одна манипуляция захватчиков.

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