Працівники Центру протидії дезінформації при РНБО оприлюднили добірку російських фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які вороги продукували протягом 28 березня.

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Дайджест російських фейків за 28 березня

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 28 березня гуманітарні коридори не відкриватимуть з міркувань безпеки. Однак це не завадило Міноборони Росії повідомити, що, мовляв, "українська сторона вела вогонь зі стрілецької зброї та мінометів на Сумському та Запорізькому напрямках, перешкоджаючи евакуації цивільного населення". У Центри протидії дезінформації застерегли, що це – черговий фейк окупантів.

Міноборони Росії вчергове повідомило про "українських націоналістів на бандер-мобілях". Цього разу МО Росії заявило, що вони "з мінометів обстріляли черги біля магазинів та банкоматів, через що загинули 3 людини". Застерігаємо: це – фейк!,

– додали в ЦПД.

Окрім цього, Міністерство юстиції Росії включило до реєстру ЗМІ-іноземних агентів німецьке видання Deutsche Welle, яке є одним з найправдивіших джерел інформації у світі. У ЦПД наголосили, що це ще одна маніпуляція загарбників.

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