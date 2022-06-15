Снова виноваты США: Медведев почему-то размечтался, что Украины через 2 года уже не будет

Путинский приспешник Дмитрий Медведев выдал очередное маразматическое заявление. Он с какого-то удивления осмелился сказать, что не уверен в существовании нашего государства через два года.

Такую чепуху Медведев время от времени сыплет в соцсети. Так он якобы реагирует на определенные события или заявления Запада по Украине, сообщает 24 канал.

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Какими "размышлениями" раздался Медведев

На этот раз кремлевский прихвостень, которому дали должность заместителя главы Совбеза России, отреагировал почему-то на то, что Украина якобы хочет получить от США сжиженный газ. Почему такие энергетические международные вопросы комментирует Медведев – неизвестно.

Мол, где-то увидел, что Украина хочет получить СПГ по ленд-лизу. У него сразу же подгорело и, конечно, раздался страшилками, что иначе зимой мы замерзнем.

Более того, дальше взялся за то, что Украины может и не быть через два года. Вроде бы США не должны быть так уверены, что мы им заплатим. Но в конце концов, путинский прихвостень признал, что всем безразлично на Россию, поэтому с ее мнением никто не считается. И это была единственная правда в его "послании".

Истерические угрозы Медведева

Путинский приспешник угрожал, что Россия применит ядерное оружие и это будет шаг в ответ на "накачку" Украины оружием. Факт поставки оружия Западу в Украину буквально довел до истерики Дмитрия Медведева. Но несмотря на это, Россия все равно терпит поражение и разгром в войне с Украиной. Нам ведь помогает весь цивилизованный мир и правда на нашей стороне.

Как известно, переговоры Украины и России остановились, поскольку Владимир Зеленский объяснял, что у России совсем другое нереальное видение ситуации. На это тоже реагировал Медведев. Якобы украинские предложения о перемирии выполнить невозможно. Мол, Зеленский требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими. Действительно, все, что мы хотим – это вернуть наши суверенные территории. Но кремлевский приспешник почему-то думает, что так быть не может. ВСУ докажут, что он ошибается.

Также ранее глава Совета безопасности России публиковал шокирующие заявления по странам Запада в своих социальных сетях. Мол, его посты так резки, потому что он ненавидит Запад, называл их уродами. Вроде бы они желают смерти России и он будет делать все, чтобы они исчезли, пока будет жить. Такие угрозы уже настораживали западных политиков, в частности, в Италии.

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