Ответную реакцию обнародовали росСМИ. Это случилось 26 мая – на 92-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Обратите внимание Зеленский рассказал, при каких условиях стадия кровавой войны может перейти в дипломатический формат

В России заявляют о невозможности выполнить предложения по перемирию

Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны к идиотизму и неосуществимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неизвестна воля их жителей,

– лживо заявил очередной рупор Кремля.

Голос российского диктатора, вероятно, забыл или ему не рассказывают как заместителю председателя Совета Безопасности России о том, какое сопротивление оказывают люди на временно оккупированных Россией украинских землях.

В частности, во временно оккупированном Крыму российские оккупанты еще с 2014 года незаконно похищают и заключают в тюрьму за их проукраинскую позицию.

В частности, в мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму после полномасштабного нападения России только усилились преследования и репрессии в отношении крымских татар и этнических украинцев.

Люди в Херсоне с начала российской оккупации массово выходят на проукраинские митинги, в Мелитополе действуют партизаны. Также партизанское сопротивление есть и в Луганской области.

Медведев цинично обманывает о позиции людей в Украине

В путинской реальности Медведев заявляет, что якобы говорится о том, чтобы: "Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полное пространство для репрессий против людей".

Дмитрий Медведев снова забыл, что на самом деле российская армия массово убивает, пытает, насилует украинцев на временно оккупированных территориях Украины. А еще людей принуждают:

Кратко о позиции Украины по переговорам с Россией

25 мая Владимир Зеленский заявил, при каком условии возможно вернуть переговоры с Россией. Главное – возвращение Украине территорий, которые россияне оккупировали после 24 февраля. В это время возобновится переговорный процесс.

Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы, чтобы ума у России было достаточно, чтобы вторую часть отношений страны проговорили за столом переговоров и чтобы результатом этого разговора стала справедливость.

В частности, президент отмечал, что отразив наступление врага, у нашего государства две цели: сохранить как можно больше жизней военных и вернуть территории, принадлежащие Украине.

Накануне, 24 февраля, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым могут разблокировать переговорный процесс со страной-агрессоркой. В частности, это может произойти в двух условиях: когда президент Украины скажет, что на дорожной карте не понятно, какие позиции мы сможем удержать, когда политическая элита России начнет адекватно все воспринимать и увидит реальность.

Следует вспомнить, что президент Украины объяснил – он не видит заинтересованности Кремля в переговорах. Владимир Зеленский напомнил, что единственный позитив в переговорах с Россией – это то, что стороны стали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе гражданских людей из Мариуполя. Правда, добавил, что это произошло при вмешательстве Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

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